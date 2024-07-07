Работу спасателей на пожаре в московской больнице Пирогова сняли на видео

Пожар начался в столетнем корпусе клинической больницы имени Пирогова на улице Якиманка в центре Москвы. Здание с 2022 года находится на реставрации. В распоряжении 360.ru оказались кадры работы пожарных подразделений, стянутых в центр города.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что сотрудники МЧС локализовали открытое горение. Но в подвале остается сильное задымление. Для выхода сгоревших веществ специалисты организовали работу тактической вентиляции.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На полученных 360.ru кадрах видно, что к обнесенному лесами историческому зданию приехали не менее 10 машин пожарных.

Группы специалистов спустились в подвал постройки, чтобы организовать выход дыма. При этом пожарные использовали большие объемы воды, о чем свидетельствуют лужи перед входом.