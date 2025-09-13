Работу аэропортов Ярославля, Волгограда, Самары и Саратова временно ограничили

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах четырех российских городов: Ярославля, Волгограда, Самары и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он обратил внимание, что меры носят временный характер.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

Работу аэропортов Ярославля и Волгограда приостановили примерно в 5:13, а воздушных гаваней Самары и Саратова — в 8:04.

Ранее план «Ковер» из-за атаки беспилотников объявили в Пулково. В результате в аэропорту отменили 13 рейсов, еще 28 задержали. В связи с ограничениями на запасные аэродромы ушли 11 лайнеров, направлявшихся в Санкт-Петербург.

На фоне введенных ограничений авиакомпаниям пришлось корректировать расписание авиарейсов. В связи с этим в терминале аэропорта работали агенты по гостеприимству, которые помогали пассажирам решать возникающие у них проблемы и отвечали на вопросы.