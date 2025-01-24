Рабочий скончался после инцидента при погрузке бытовки в Нижегородской области

Пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области сообщила о смерти монтажника из ООО «Автобан-Мост», который получил травмы при погрузке строительного вагончика в Сергиевском муниципальном округе. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Согласно представленной информации, 15 января во время погрузки строительного вагончика с помощью автокрана 46-летний монтажник оказался зажатым между вагончиком и кабиной грузового автомобиля, получив многочисленные травмы в тазовой области.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где у него выявили переломы нескольких костей таза. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, работник скончался в больнице ночью 21 января.

В настоящее время Гострудинспекция ведет расследование для установления деталей и причин несчастного случая.