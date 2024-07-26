Один рабочий погиб при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО

На Восточно-Уренгойском месторождении произошел взрыв и пострадали рабочие. Началась проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел хлопок. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь», — заявило надзорное ведомство.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, чтобы координировать работу правоохранителей. Началась проверка соблюдения федерального законодательства.

Взрыв случился на месторождении газодобывающего предприятия в Пуровском районе, сообщил Следком ЯНАО. Один человек погиб, несколько получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан».

На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2023 году произошел взрыв с четырьмя пострадавшими. Рабочие получили сильные ожоги.