Рабочий погиб при демонтаже крыши в Златоусте
Рабочий погиб при разборе крыши старого предприятия в Златоусте Челябинской области. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
По данным ведомства, днем 25 февраля на территории производственного объединения бывшего завода в Златоусте произошло частичное обрушение неэксплуатируемой части галереи ленточного конвейера цеха. Спасатели обнаружили тело 33-летнего мужчины при разборе завалов.
Сейчас руководство и сотрудники следственного отдела Златоуста работают на месте происшествия, осматривают территорию и проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств случившегося.