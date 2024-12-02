Рабочих эвакуировали во время пожара из строящегося здания на западе Москвы

Пожар на первом этаже строящегося высотного здания на улице Василия Ланового на западе Москвы заблокировал находившихся внутри помещений рабочих. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он уточнил, что загорелись строительные материалы, лежащие внизу. Едкий дым от них поднялся до самых высоких этажей, где были люди. Пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из горящего здания 13 человек, двум из которых понадобилась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения.

Сейчас идет процесс эвакуации еще четырех людей, заблокированных на девятом этаже огнем и дымом.