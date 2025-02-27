Рабочего засыпало песком в котловане на юге Москвы

Человека засыпало песком в котловане на строительной площадке в Южном Бутове. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина упал на 10-метровую глубину на объекте на Большой Бутовской улице, где троят развязку с Варшавским шоссе. Произошло это в тот момент, когда рабочие производили сброс песка.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавшего поднимут при помощи альпинистского снаряжения. Предварительно установлено, что он сломал руки и ноги.

UPD. Мужчину удалось достать, его увезли в больницу. По словам рабочих, их коллега не падал в котлован — на тех, кто в нем находился, сбросили около тонны песка. Пострадавший получил закрытые переломы плеча и бедра.

Похожий случай ранее произошел на одном из строительных объектов на юге Москвы. Рабочего придавило большим количеством песка на Автозаводской улице.