Рабочего в Москве придавило 700-килограммовым станком

Станок весом в 700 килограммов упал на мужчину на автомобильном заводе в районе Печатники в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Производство, где произошло ЧП, находится на Волгоградском проспекте. Сотрудника завода зажало оборудованием, состояние мужчины неизвестно.

«В сознании или нет, неизвестно», — рассказал источник.

На место выехали спасатели и скорая помощь.

В этот же день в парке на ВДНХ возле фонтана «Дружба народов» обрушились строительные леса. В результате пострадали три человека. ЧП произошло во время монтажа сценических конструкций. По информации источника, причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности.

Ранее рабочий пострадал на севере Москвы — мужчина упал с пятого этажа строящего здания на Ленинградском проспекте. Пострадавшего перенесли в вагончик, ему вызвали скорую помощь. Из-за полученных травм мужчина умер.