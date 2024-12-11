Рабочего насмерть придавило железной балкой на заводе в Кургане
На крупном курганском заводе произошло ЧП с трагическими последствиями. На территории предприятия погиб 49-летний маляр, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, в одном из цехов сотрудника, проводившего крановые работы, придавило железной балкой. При падении конструкции мужчина получил смертельные травмы.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК устанавливают детали случившегося и опрашивают очевидцев.
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