Рабочего насмерть придавило железной балкой на заводе в Кургане

На крупном курганском заводе произошло ЧП с трагическими последствиями. На территории предприятия погиб 49-летний маляр, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в одном из цехов сотрудника, проводившего крановые работы, придавило железной балкой. При падении конструкции мужчина получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК устанавливают детали случившегося и опрашивают очевидцев.

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