Рабочего насмерть придавило при попытке ремонта рубильной машины в Свердловской области

Трагедия произошла на предприятии в городе Верхняя Синячиха Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции труда региона.

По предварительным данным, во время дробления древесины рубильная машина внезапно вышла из строя, и 53-летний сотрудник решил самостоятельно отремонтировать аппарат. Он открыл прижимное устройство, после чего произошло отключение гидравлического насоса.

В результате мужчину придавило насмерть. Проводится проверка.