Пункт спасения для птиц, пострадавших от разлива мазута, открыли в Анапе

В Анапе волонтеры вместе с местными жителями открыли пункт спасения птиц, которые пострадали при разливе нефти на побережье Таманского полуострова. Об этом сообщило издание «Панорама» со ссылкой на Telegram-канал «Спасение для птиц» .

Штаб волонтеров организовали на базе кайт-школы в поселке Веселовка. Проектом руководит местный житель Геннадий Первицкий.

«Сейчас в проекте по спасению птиц задействовано порядка 20 местных жителей, все работают на добровольной основе практически на износ. Конечно же, людей требуется намного больше», — рассказал руководитель проекта и добавил, что за 20 декабря волонтеры смогли собрать, отмыть и переправить в сборный пункт около 50 птиц.

Неравнодушные местные жители помогают и собирают покрытых мазутом птиц по всей Бугазской косе. Если вовремя не очистить птиц от черной жижи, они могут быстро погибнуть.

Волонтеры рассказали, что в природном парке «Анапская пересыпь» зимует множество птиц разных видов.

«Это лебеди, различные утки, множество краснокнижных видов, в том числе кудрявый пеликан, шилоклювка, большой кроншнеп и морской голубок», — рассказали они.

Чтобы отмть птиц от мазута, нужны специальные навыки и много терпения. Для этого в перо сначала втирают крахмал, сверху намыливают средством для посуды, а после смывают теплой водой. Эти действия нужно повторять несколько раз, пока туловище птицы полностью не станет чистым.

Далее пернатых показывают ветеринару-орнитологу, а когда он сделает назначения, птиц отправляют на лечение и восстановление в теплую «больничную палату».