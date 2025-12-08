Пулково вернулся к штатной работе после угрозы беспилотной опасности

В петербургском аэропорту Пулково утром 8 декабря отменили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Они действовали порядка 20 минут.

О введении временных ограничений на обслуживание рейсов представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 08:17.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — подчеркнул он.

Уже в 08:42 Кореняко опубликовал пост о том, что ограничения в Пулкове сняли, и воздушная гавань работает штатно.

Также жители города сообщали об смс-рассылке с предупреждением об угрозе БПЛА на территории Санкт-Петербурга и возможных перебоях в работе мобильного интернета.