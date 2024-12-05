Тюменец предстанет перед судом за убийство пенсионера молотком

Житель Ялуторовского района Тюменской области предстанет перед судом по делу об убийстве 66-летнего мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в частном доме на территории деревни Осинова. По версии следствия, 58-летний фигурант поссорился с пенсионером и выбрал в качестве аргумента молоток. Агрессор несколько раз ударил оппонента, из-за чего тот скончался.
Экспертиза показала, что нападавший не осознавал характер своих действий ввиду психического расстройства.
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