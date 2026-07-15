Пса с пулей в позвоночнике нашли в Ростовской области, его пытаются спасти

В селе Николаевка Ростовской области бездомный пес Миша с неподвижными задними лапами прибивался к каждому дому и просил о помощи. Волонтеры сделали рентген собаке и ужаснулись: в позвоночнике животного обнаружили пулю.

Как рассказала 360.ru волонтер Марина, которая сейчас присматривает за собакой, в ветеринарной клинике добровольцам предложили полечить пса несколько дней. Если улучшения не наступит — придется делать эвтаназию.

«Собака в дырках, задний ход вообще отключен, в туалет по-маленькому не ходит», — рассказала она.

По словам Марины, все волонтеры против усыпления Миши: они будут ходить в ветклинику до последнего.

Как отметила доброволец, именно она нашла пса в ужасном состоянии в одну из ночей. По слухам, его хозяина убили, а родственники погибшего вышвырнули собаку на улицу.

«Миша и прибился к участкам, где уже жили другие собаки. Хороший, добрый пес. Никого не трогал, никого не обижал. Очень обидно, что все это — дело рук человека», — подытожила собеседница 360.ru.