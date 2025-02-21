Проверка документов обернулась задержанием водителя с наркотиками в Перми

Пермские правоохранители, проводя профилактическую проверку документов, задержали водителя с наркотиками. Об этом сообщил Properm.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, стражи порядка остановили автомобилиста, в машине которого впоследствии был замечен подозрительный сверток. Экспертиза показала, что внутри было 4,5 грамма запрещенного вещества.
Мужчина признался, что забрал приобретенный в интернет-магазине наркотик из тайника. Возбуждено уголовное дело.
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