Проверка документов обернулась задержанием водителя с наркотиками в Перми

Пермские правоохранители, проводя профилактическую проверку документов, задержали водителя с наркотиками. Об этом сообщил Properm.ru со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, стражи порядка остановили автомобилиста, в машине которого впоследствии был замечен подозрительный сверток. Экспертиза показала, что внутри было 4,5 грамма запрещенного вещества.

Мужчина признался, что забрал приобретенный в интернет-магазине наркотик из тайника. Возбуждено уголовное дело.