Протокол о пропаганде ЛГБТ составили на владельца бара в Ульяновске

Полиция составила протокол о пропаганде ЛГБТ на хозяев бара в Ульяновске

Полиция составила протокол о пропаганде ЛГБТ* на владельца бара в Ульяновске Вадима К. Об этом увеселительное заведение сообщило в Telegram-канале .

Поводом для протокола стали головные ободки официантов, коктейльные трубочки, конфеты, подушка и неоновая вывеска — все они выполнены в форме мужского пениса.

Также правоохранители сочли используемые в интерьере бара цвета как пропаганду ЛГБТ*.

Бар открылся в Ульяновске в конце декабря 2024 года. После этого депутат Законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев на странице во «ВКонтакте» сообщил, что обратился в разные ведомства из-за мата на стенах заведения.

Ранее китайский клуб в Якутске оштрафовали на 250 тысяч рублей за выступление трансгендерных* актеров.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.