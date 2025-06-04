Протоиерей Димитрий Бабкин погиб в ДТП на трассе в Новосибирской области

Протоиерей Димитрий Бабкин погиб в автомобильной аварии в Новосибирской области. Об этом сообщили на официальном сайте Каинской епархии РПЦ.

«На 41-м году жизни в результате автомобильной катастрофы преставился ко Господу секретарь Каинской епархии протоиерей Димитрий Бабкин», — рассказали представители епархии.

Дату отпевания и погребения обещали сообщить позже.

Соболезнования родным и близким погибшего принесли представители администрации Барабинского района и районного совета депутатов. Чиновники отметили, что местные жители любили священника за его искренность и простоту, а также ценили его наставления о праведной жизни.

«У него был талант общения. <…> К прихожанам относился с пастырской заботой и вниманием», — вспомнили депутаты.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Барабинском районе Новосибирской области. В пресс-службе местной Госавтоинспекции сообщили, что мужчина за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, а водитель скончался на месте от полученных травм.