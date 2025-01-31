Проститутку из Башкирии осудили за случайное убийство клиента

Суд вынес приговор жительнице Башкирии по делу об убийстве мужчины на Ямале. Туда девушка, оказывающая интимные услуги за деньги, прилетела для встречи платежеспособным любовником, сообщил сайт Mkset.ru.

Установлено, что во время романтического вечера проститутка случайно толкнула клиента, когда тот стал приставать к ней. Пьяный мужчина отлетел в стену и потерял сознание. Позже он скончался от полученных травм.

Женщина пришла в полицию с чистосердечным признанием. Ей назначили год исправительных работ.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте