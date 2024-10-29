Просившего о помощи ребенка спасли из запертой квартиры во Владивостоке

Правоохранители спасли ребенка, который несколько дней звал на помощь из запертой квартиры во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

ЧП произошло в доме на улице Некрасовской. Ребенок стучал и громко звал маму на протяжении трех дней. На место выехали правоохранители, органы опеки и сотрудники МЧС. Спасатели вскрыли входную дверь в квартиру, где нашли шестилетнего ребенка и спящую мать.

«От женщины исходит запах спиртного, в жилище беспорядок и неудовлетворительные условия для проживания несовершеннолетних», — указали в надзором ведомстве.

Еще двое детей из этой семьи, одному из которых два года, в это время гуляли во дворе. Всех троих забрали органы опеки. Женщину отправили на прохождение медицинского освидетельствования. Семья состояла на учете в органах системы профилактики, добавили в прокуратуре.

Представители ведомства взяли ситуацию на контроль. Прокуроры оценят работу органов системы профилактики по работе с семьями, состоящими на учетах.