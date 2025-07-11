Прорабу из Петербурга вынесли наказание за смерть рабочего

В Санкт-Петербурге завершили разбирательство по делу о грубом нарушении правил охраны труда, приведшем к трагической гибели рабочего на строительной площадке школы в микрорайоне Ручьи. Красногвардейский районный суд признал бывшего прораба виновным в пренебрежении требованиями безопасности при осуществлении строительных работ, написала gazeta.spb.ru .

В мае 2023 года рабочий, привлеченный к строительству учебного заведения, получил смертельное поражение электрическим током. Проведение разбирательства выявило, что погибший использовал неисправный электрический насос, не имея необходимого профессионального опыта и средств индивидуальной защиты.

Хотя первоначально судебное разбирательство завершилось закрытием дела, вышестоящая судебная инстанция сочла принятое решение необоснованным и направила дело на дополнительное рассмотрение. Признавая свою невиновность, подсудимый утверждал, что действовал добросовестно и ответственно.

Окончательное решение судьи постановило осуждать обвиняемого условно на два года с испытательным периодом и наложением запрета на осуществление функций, связанных с организацией и координацией строительных работ в течение последующих 12 месяцев.