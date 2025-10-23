Прораб получил условный срок после гибели рабочего из-за упавшей трубы в Ленобласти
В Кингисеппском районе Ленинградской области завершилось судебное разбирательство по делу о гибели рабочего на строительной площадке в Усть-Луге. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, прораба, ответственного за производство работ, осудили за халатность, приведшую к трагедии. Летом 2024 года сотрудник выполнял установку секции трубопровода, которая внезапно обрушилась, смертельно травмировав пострадавшего.
Установлено, что руководитель допустил мужчину к опасным работам, не обеспечив должного контроля и надзора за ходом процесса монтажа. Фигуранту назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.