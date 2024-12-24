Прораб ответит в суде за смерть сотрудника на производстве в ЯНАО

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности на производстве в Новом Уренгое. В результате происшествия скончался один из сотрудников предприятия. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Стражи порядка установили, что прораб не проконтролировал соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды со стороны работника. Это привело к тому, что во время монтажа воздуховодов систем вентиляции мужчина получил смертельный удар током и скончался на месте.