Прораб ответит в суде за смерть сотрудника на производстве в ЯНАО

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности на производстве в Новом Уренгое. В результате происшествия скончался один из сотрудников предприятия. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).
Стражи порядка установили, что прораб не проконтролировал соблюдение правил по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды со стороны работника. Это привело к тому, что во время монтажа воздуховодов систем вентиляции мужчина получил смертельный удар током и скончался на месте.
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