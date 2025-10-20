Пропавшую в Армении чеченку Айшат Баймурадову нашли мертвой. Об обнаружении девушки сообщили в местной полиции.

По данным ведомства, тело Баймурадовой нашли в минувшее воскресенье, 19 октября, в одной из арендуемых квартир в Ереване. Погибшей было 23 года.

Айшат пропала 15 октября. Знакомые девушки говорят, что она уехала из России, спасаясь от домашнего насилия, но в Армении ее тоже ждали сложности. В Сети обсуждали версию, что Баймурадову могли вернуть на родину насильно.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», перед исчезновением Айшат договорилась встретиться с подругой, «у которой в подписчиках в соцсети есть люди из окружения Кадырова».