Пропавшую под Туапсе туристку нашли мертвой через неделю поисков

В Черном море нашли туристку из Петербурга, которую унесло на сапе под Туапсе

В Туапсе нашли погибшей туристку из Санкт-Петербурга, которую унесло в море на сапборде. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Тело 33-летней петербурженки обнаружили на восьмые сутки поисков недалеко от места, где она каталась на сапборде вместе с подругами.

«Рано утром в районе Ольгинки [ее] заметил мужчина. Он катался на сапе. А потом сообщил о находке в экстренные службы», — рассказала подруга погибшей.

Девушка потерялась в море вечером 11 июля. На сапах вместе с приятельницами она вышла около 20:00. Примерно через полчаса поднялся сильный ветер, который начал выбивать надувные лодки из-под туристок.

Одной из подруг погибшей удалось сразу добраться до берега. В воде остались две девушки: их сапборды унесло, поскольку на них не было специальных тросов, которые крепят к доске. К тому же подруги не надели жилеты.

«Сначала в море они были рядом и видели друг друга. Потом их стало относить течением», — вспомнила собеседница издания, добавив, что вторую пропавшую нашли около 23:00, когда уже совсем стемнело.

Поиски жительницы Санкт-Петербурга начали сразу. Утром спасатели осматривали береговую линию с вертолета, а также прочесывали море на катерах, но безуспешно.

Родные петербурженки стали искать ее самостоятельно. В Краснодарский край прилетели муж и отец пропавший.

Тело погибшей перевезут в ее родной город.