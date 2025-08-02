Пропавшие на Камчатке владелец холдинга «Афанасий» с коллегой вышли на связь

Глава тверского пивоваренного холдинга «Афанасий» Максим Ларин, руководитель компании ООО «Макларин» Вадим Дешевкин и его сын, пропавшие на Камчатке после землетрясения, сообщили, что живы и здоровы. Об этом написал Telegram-канал Baza со ссылкой на представителей транспортной прокуратуры.

«Сразу после землетрясения они пришли в погранслужбу и попросили сообщить, что с ними все хорошо и они продолжат отдыхать еще несколько дней», — сообщили в надзорном ведомстве.

Бизнесмен и его товарищи рассказали, что не смогли связаться с родственниками из-за отсутствия мобильной связи. Сейчас они находятся в бухте Русской.

Ларин, Дешевкин с сыном прибыли на Камчатку в командировку. В день землетрясения они отправились на рыбалку.

До этого 1 августа Telegram-канал «Осторожно: Тверь» сообщал, что о пропаже Ларина и отца и сына Дешевкиных заявляли в полицию.