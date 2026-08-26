Пропавшего в парке под Красноярском туриста нашли мертвым

Туриста, который пропал в парке под Красноярском, обнаружили мертвым. Как сообщил ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, обстоятельства гибели мужчины установят в течение месяца.

Дочь мужчины написала заявление в полицию о пропаже отца 21 августа. Его тело нашли в природном парке «Ергаки», в 300 метрах от трассы, спустя пять дней. По предварительным данным, на трупе не было внешних признаков насильственной смерти.

Шестнадцатого августа мужчина и его жена в составе тургруппы пошли в поход по территории «Ергаков». В тот же день турист решил сам вернуться обратно. Через какое-то время он перестал выходить на связь.

При этом с 21 августа рекреационно-туристическая зона «Ергаков» закрыта из-за агрессивных медведей. Однако версию о нападении зверя на пропавшего пока не рассматривают.

В начале августа спасатели нашли семью с восьмилетним ребенком, которая пропала на сплаве в Красноярском крае.