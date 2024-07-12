Пропавшего три дня назад грибника нашли в Калининградской области

В Калининградской области нашли пропавшего три дня назад мужчину. Поисками занимались сотрудники Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда, кинологи МЧС России и волонтеры, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«В Калининградской области 65-летний житель отправился в лес за грибами и пропал. <…> Обследовав более 60 квадратных километров с помощью беспилотников и на квадроциклах, мужчину нашли вблизи болота Целау», — сообщили спасатели.
Найденного грибника на квадроцикле вывезли из леса и передали медикам. Мужчина заявил, что чувствует себя прекрасно.
В конце июня в Подмосковье спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников. Две женщины и один пожилой мужчина не смогли самостоятельно выбраться из чащи.