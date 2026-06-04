Пропавшего на Эвересте альпиниста-шерпу нашли живым спустя 6 дней поисков

Альпинист-шерпа по имени Дава, пропавший без вести на Эвересте 29 мая, смог выжить шесть дней без еды и воды. Об этом сообщило издание Bild .

«У него не было ни воды, ни еды, ни запаса воздуха для дыхания. Только его железная воля помогла выжить в зоне смерти. Через шесть дней команда спасла Дава Шерпа с горы Эверест», — написали журналисты.

Компания Himalayan Traverse, в которой работал 52-летний проводник Дава, после информации о его пропаже не стала отправлять поисково-спасательные отряды. Только 3 июня другая компания организовала полет на вертолете, пытаясь его найти, но безуспешно.

Кроме того, семь лестниц, по которым можно было относительно безопасно пересечь опасный ледокол Кхумбу, убрали. Путь для Давы стал еще труднее.

Мужчина начал спускаться в одиночку. Он пересек ледокол и расселины без лестниц. Шерпа видел вертолет, поднимал руки, но его не заметили. Когда не смог идти, то начал ползти.

Даву обнаружили 4 июня. Ему повезло, что группа из комитета по контролю за загрязнением Сагарматхи находилась на пути к ледоколу — собирали мусор на Эвересте. Они увидели человека, ползущего по земле. Даву спасли. Истощенного, получившего обморожение рук, преодолевшего почти три тысячи метров над уровнем моря в одиночестве.

На Эвересте альпиниста-шерпу оставили умирать чуть ниже Южного перевала вечером 29 мая.