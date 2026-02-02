Пропавшего девятилетнего мальчика трое суток разыскивают в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжают разыскивать девятилетнего мальчика, ушедшего из дома 30 января около 14:00 и не вернувшегося. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ребенок, исчезнувший в Красносельском районе, был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что поиск продолжают в информационном режиме, без пешего или автомобильного сопровождения. В общей сложности задачи выполняли более 200 человек.

По информации «Фонтанки», днем в пятницу мальчик вышел из гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и пошел в сторону ресторана «Вкусно — и точка», но по пути остановился у неизвестной машины. Предположительно, он предложил водителю помыть окна за деньги. Затем ребенок сел в автомобиль, и больше его никто не видел.

«Пока никаких следов. Вообще непонятно, куда он мог пропасть», — сообщила 360.ru волонтер Елена.

Телеканал 78 сообщил, что основной версией следствие считает похищение ради убийства. Владельца машины удалось установить, это приезжий с Юга России, занимавшийся в Петербурге строительством.