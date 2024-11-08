Промышленное предприятие загорелось в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина

В Нижнем Новгороде произошел пожар на промышленном предприятии, которое находится на проспекте Гагарина. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что там произошло возгорание принудительной вентиляции на площади 20 квадратных метров. На место ЧП были направлены 12 спецмашин и 50 специалистов. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытый огонь.

Пострадавших и погибших в пожаре нет.