Промышленное предприятие загорелось в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина

В Нижнем Новгороде произошел пожар на промышленном предприятии, которое находится на проспекте Гагарина. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на МЧС России.
В сообщении ведомства говорится, что там произошло возгорание принудительной вентиляции на площади 20 квадратных метров. На место ЧП были направлены 12 спецмашин и 50 специалистов. На данный момент пожарным удалось ликвидировать открытый огонь.
Пострадавших и погибших в пожаре нет.
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