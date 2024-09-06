Прокуроры взыскали с браконьеров 30 млн рублей за лов в российской Арктической зоне

Предпринимателей оштрафовали на более чем 30 миллионов рублей за браконьерский лов в российской Арктической зоне. Об этом рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов в беседе с «Известиями».

По данным надзорного ведомства, преступления были совершены в Республике Карелия, Мурманской области, Красноярском крае, Ненецком, Чукотском автономных округах и других регионах.

Кроме прямого браконьерства, специалисты зафиксировали факты нарушений режима использования водных объектов. Также были замечены случаи загрязнения среды обитания.

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