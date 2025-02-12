Сотрудники прокуратуры инициировали проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ямало-Ненецком автономном округе. Авария произошла на 26-м километре автодороги Лабытнанги — Харп. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Lada Vesta и Lada Priora. В результате столкновения один водитель скончался, второго доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают точные причины и детали произошедшего. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.