Сотрудники прокуратуры инициировали проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ямало-Ненецком автономном округе. Авария произошла на 26-м километре автодороги Лабытнанги — Харп. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Lada Vesta и Lada Priora. В результате столкновения один водитель скончался, второго доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сейчас правоохранители устанавливают точные причины и детали произошедшего. При наличии оснований следователи возбудят уголовное дело.
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