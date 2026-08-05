Прокуратура взяла на контроль гибель 9-летнего велосипедиста под колесами Kia в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде днем 4 августа произошла смертельная авария. Около дома №6 на Новокузнечихинской улице автомобиль Kia, за рулем которого находилась 19-летняя девушка, сбил девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. По предварительным данным ГАИ, велосипедист пересекал дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

Ход расследования трагедии взят на особый контроль прокуратурой Нижегородской области. Следователи проводят необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося.