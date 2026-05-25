Прокуратура Волжска взяла на контроль проверку ДТП, где пострадал ребенок

Волжская межрайонная прокуратура приступила к контролю над расследованием обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка. Авария случилась накануне около 18:00 в Волжске, сообщило ИА «МариМедиа».
Как стало известно, 64-летний мужчина, управлявший автомобилем марки Audi, сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенок получил серьезные травмы. Его экстренно доставили в больницу. Подробности случившегося выясняю правоохранительные органы совместно с прокуратурой.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте