Прокуратура Самарской области передала в суд дело о поджоге автомобиля в Тольятти. Инцидент произошел в феврале 2026 года, написал сайт volga.news .

По данным следствия, 20-летний житель села Мусорка решил отомстить водителю кроссовера Haval Jolion за созданную аварийную ситуацию на дороге. После того как водитель кроссовера уехал, не извинившись, молодой человек затаил злобу.

Через несколько дней ночью он облил машину дизельным топливом и поджег. В результате кроссовер был полностью уничтожен, а ущерб составил более 2,3 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинение, и теперь дело будет рассмотрено в суде.