Прокуратура раскрыла причину гибели подростка на выставке военной техники в Якутске

Подросток погиб в танке на выставке в Якутске из-за не приваренного люка

Причиной гибели подростка в танке на выставке военной техники в Якутске стал не приваренный люк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Двое девятиклассников забрались в отделение выставочного танка через люк запасного выхода в днище корпуса. Одного из подростков придавило деталью, он погиб из-за полученных травм.

«Указанное стало возможным в том числе в результате неприваривания люка запасного выхода, наличия открытого доступа к технике, отсутствия специального ограждения, необеспечения должного контроля за экспонатом», — заявили в прокуратуре.

Ведомство внесло директору музейного комплекса представление. Расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности находится на контроле прокуратуры.

О смерти подростка стало известно 20 января. ЧП случилось на территории музея «Россия — моя история».