Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с автобусом под Петербургом

В Ломоносовском районе прокуратура начала проверку после аварии с пассажирским автобусом на 78-м километре трассы «Санкт-Петербург — Ручьи», сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на представителей надзорного ведомства.

По предварительным данным, водитель ПАЗа, принадлежащего ООО «Пальмира», не справился с управлением из-за технической неисправности, в результате чего автобус съехал в кювет.

В ходе проверки прокуратура оценит все обстоятельства происшествия, а также соблюдение законодательства в сфере пассажирских перевозок. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.