Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в Одинцове

Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании парковки в поселке Лесной Городок. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты оценят исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе.

Точные причины пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

По данным Telegram-канала «112», огонь мог охватить парковку из-за взрыва газового баллона. Спасатели МЧС ликвидировали пожар на 713 квадратных метрах. Минимум два человека погибли. В тушении пламени задействовали 20 человек и четыре единицы техники.