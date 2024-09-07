Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в Одинцове

Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании парковки в поселке Лесной Городок. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Специалисты оценят исполнение требований законодательства о пожарной безопасности.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в пресс-службе.
Точные причины пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
По данным Telegram-канала «112», огонь мог охватить парковку из-за взрыва газового баллона. Спасатели МЧС ликвидировали пожар на 713 квадратных метрах. Минимум два человека погибли. В тушении пламени задействовали 20 человек и четыре единицы техники.
Физкультурный фестиваль в честь 685-летия города прошел в Серпухове
Полиция Таиланда закрыла дело о загадочной смерти россиянина
Сухпайки из дела о хищении у Минобороны запретили
Ключи от Донбасса. Украину предупредили о последствиях потери Красноармейска
Новый скейт-парк открыли в Комсомольском парке в Серпухове