Прокуратура Петербурга обнаружила нарушения в пансионате для пожилых

Прокуратура Фрунзенского района Северной столицы совместно со специалистами пожарного надзора проверила частный пансионат для пожилых людей, расположенный в Альпийском переулке. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

В ходе организованных мероприятий сотрудники надзорного ведомства собирались убедиться в соблюдении федерального законодательства. Однако проверка выявила нарушения, угрожающие жизни и здоровью постояльцев, включая ветеранов Великой Отечественной войны, написала Neva.Today.

Прокурор района подал иск в суд, требуя от индивидуального предпринимателя немедленно устранить выявленные недостатки. Рассмотрения иска находится на контроле.