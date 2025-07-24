Прокуратура Петербурга обнаружила нарушения в пансионате для пожилых

Прокуратура Фрунзенского района Северной столицы совместно со специалистами пожарного надзора проверила частный пансионат для пожилых людей, расположенный в Альпийском переулке. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
В ходе организованных мероприятий сотрудники надзорного ведомства собирались убедиться в соблюдении федерального законодательства. Однако проверка выявила нарушения, угрожающие жизни и здоровью постояльцев, включая ветеранов Великой Отечественной войны, написала Neva.Today.
Прокурор района подал иск в суд, требуя от индивидуального предпринимателя немедленно устранить выявленные недостатки. Рассмотрения иска находится на контроле.
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