Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП под Пензой

Два человека погибли и девять пострадали в ДТП на территории Иссинского района Пензенской области. Авария произошла ночью 25 мая на 344-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов. Сотрудники региональной прокуратуры инициировали проверку. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По данным правоохранителей, участниками дорожного происшествия стали автомобили Toyota Estima и LADA Vesta. Работу спецслужб на месте аварии координировал исполняющий обязанности прокурора Иссинского района Андрей Рогожкин.
Надзорное ведомство контролирует процесс установления всех обстоятельств и причин случившегося, а также следит за ходом доследственной проверки и принятием процессуального решения.
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