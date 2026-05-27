Прокуратура Ногинска проконтролирует дело о нападения собаки на пенсионерку

Ногинская городская прокуратура взяла на контроль дело о нападении собаки на пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«По предварительным данным, в мае текущего года на территории садового товарищества, расположенного в городе Электроугли Московской области, собака породы немецкой овчарки напала на 86-летнюю пенсионерку», — объяснили в пресс-службе.

Следственный отдел по городу Ногинск возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), затем материалы были переданы в территориальное следственное управление МВД.

Прокуратура также рассмотрит вопрос о возможном взыскании с хозяев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение через суд.

