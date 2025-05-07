Прокуратура начала проверку после возгорания плавучей мастерской в Петербурге

Транспортная прокуратура начала расследование обстоятельств пожара, произошедшего на плавучей мастерской, расположенной в акватории Финского залива в Северной столице. Об этом сообщил «Петербург2.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Известно, что огонь охватил техническое отделение на объекте возле яхт-клуба «Горское». Обошлось без пострадавших. Разлив нефтепродуктов также не зафиксировали. Проводится проверка.
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