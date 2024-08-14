Прокуратура начала проверку после столкновения трех теплоходов в Адмиралтейском районе Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга три теплохода столкнулись вблизи Английской набережной. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку сразу после случившегося, написала Neva.Today .

Сообщается, что теплоход «Гардемарин» во время движения задним ходом навалился на теплоход «Фонтанка-1», а после произошло столкновение с теплоходом «Переяслав».

В результате ЧП никто не пострадал. Также не произошло разлива нефтепродуктов.