Прокуратура начала проверку после столкновения трех теплоходов в Адмиралтейском районе Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга три теплохода столкнулись вблизи Английской набережной. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку сразу после случившегося, написала Neva.Today.

Сообщается, что теплоход «Гардемарин» во время движения задним ходом навалился на теплоход «Фонтанка-1», а после произошло столкновение с теплоходом «Переяслав».

В результате ЧП никто не пострадал. Также не произошло разлива нефтепродуктов.

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