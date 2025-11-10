Прокуратура начала проверку после столкновения автомобиля с поездом под Гатчиной

Вечером в пятницу, 7 ноября, произошло ДТП на переезде между станциями Гатчина и Сиверская. Участниками аварии стали автомобиль и поезд. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, легковушка выехала на пути перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на то что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия была задержана электричка, следовавшая по маршруту Санкт-Петербург — Сиверская. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и установить, были ли соблюдены требования безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.