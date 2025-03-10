Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Пермском крае

Прокуратура Краснокамска инициировала проверку по факту массового ДТП на федеральной трассе М-7. В результате аварии погиб один человек, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — трое детей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службе надзорного ведомства по Пермскому краю.

По предварительной информации, 9 марта недалеко от села Усть-Сыны водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Чтобы избежать столкновения, шофер большегруза свернул и врезался в иномарку Toyota. Мужчина, находившийся за рулем легковой машины, от тяжелых травм скончался на месте.