Прокуратура начала проверку после пожара в новостройке во Владивостоке

Строящийся жилой комплекс загорелся во Владивостоке. Происшествие случилось на улице Катерная в районе Патрокла. Об этом сайту «Восток Медиа» сообщили представители приморской прокуратуры.
По опубликованной информации, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предварительно, огонь охватил утеплитель в фасаде здания.
Происшествием заинтересовались сотрудники надзорного ведомства. В ходе прокурорской проверки стражи порядка оценят исполнение требований закона при проведении строительных работ, в том числе качество и огнестойкость материалов, используемых при возведении объекта, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.
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