Прокуратура начала проверку после ДТП с гибелью юного мотоциклиста в Нижегородской области

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смертельной аварии, которая произошла на дороге Выездное — Дивеево в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По предварительным данным, 16-летний подросток за рулем питбайка выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом. Несовершеннолетний водитель скончался на месте от полученных травм.

Надзорный орган региона следит за соблюдением правовых процедур при принятии процессуальных решений по делу.