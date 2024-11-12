Прокуратура начала проверку из-за сгоревшего в ЯНАО дома
По факту ночного пожара в Лабытнанги, где полностю сгорел дом с 20 квартирами, прокуратура начала проверку. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства ЯНАО.
Пожар произошел на Школьной улице. Пламя полностью уничтожило многоквартирный дом, однако пострадавших, по предварительным данным нет.
В настоящее время организована проверка, которая должна будет установить причину возгорания.
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