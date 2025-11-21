Прокуратура ЯНАО проверит причины пожара в селе Мужи

Пожар охватил частный дом в селе Мужи Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате происшествия два человека попали в больницу. По этому факту прокуратура организовала проверку, сообщил сайт URA.RU .

«Прокуратура Шурышкарского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту пожара, произошедшего в частном жилом доме по улице 50 лет Победы в селе Мужи», — заявили представители надзорного ведомства.

Для координации действий экстренных служб на место происшествия выезжал лично прокурор района Иван Борчанинов. Ход и результаты проверки поставлены на особый контроль.