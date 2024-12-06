Прокуратура ЯНАО начала проверку после гибели женщины в ДТП с автобусом
Прокуратура ЯНАО начала проверку по факту смертельной аварии, которая произошла в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные надзорного ведомства.
По данным полиции, на улице Чкалова водитель автобуса сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась. Известно, что автомобилист впервые попал в ДТП.
Сотрудники прокуратуры устанавливают детали случившегося. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
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