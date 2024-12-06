Прокуратура ЯНАО начала проверку после гибели женщины в ДТП с автобусом

Прокуратура ЯНАО начала проверку по факту смертельной аварии, которая произошла в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные надзорного ведомства.

По данным полиции, на улице Чкалова водитель автобуса сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась. Известно, что автомобилист впервые попал в ДТП.

Сотрудники прокуратуры устанавливают детали случившегося. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте